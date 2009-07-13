Газзаєву не позаздриш

Київська епопея Валерія Газзаєва почалася з перемоги в Суперкубку України. Проте про це в інтерв`ю uefa.com новий тренер "Динамо" не сказав ані слова, зате поділився своїми планами на найближчі роки.

Незважаючи на вдалий пролог до сезону, в якому динамівцям належить захищати титул найсильнішого клубу країни, а також стартувати в груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, головному тренерові біло-синіх не позаздриш. "У моїй кар`єрі раніше не траплялося такого, щоб з ладу виходили відразу чотири центральні захисники: Тарас Михалик, Папе Діакате, Горан Сабліч і Леандро Алмейда. Отже в процес змагання ми входимо з повністю перекроєною лінією оборони", - розповів 54-річний наставник киян, який до переїзду до України очолював збірну Росії, владикавказьку "Аланію", московські "Динамо" і ЦСКА.

Втім, маститий фахівець на долю не нарікає. "У Києві гравцям не доводиться пояснювати, що таке взаємозамінюваність, вони готові діяти на різних позиціях, - говорить Газзаєв. - Так, наприклад, номінальний опорний хавбек Роман Єременко чудово справляється з функціями правого захисника, а форвард Андрій Ярмоленко непогано виглядає на лівій брівці". Ось і зараз, незважаючи на великі кадрові втрати (у лазареті "Динамо" опинилися також основний кіпер Станіслав Богуш, лівий захисник Андрій Несмачний і нападаючий Артем Кравець), він - прихильник ідеї розумної універсалізації у футболі - не схильний драматизувати ситуацію.

"Яким би не був склад "Динамо", в чемпіонаті і кубку країни від нас все одно чекатимуть тільки перемоги, - продовжує фахівець, в послужному списку якого значаться чотири російські титули і стільки ж кубкових вершин. - Ми це чудово розуміємо, тому незважаючи ні на що, мають намір тримати планку. Тим більше, на підготовчому зборі в Австрії непогано зарекомендували себе 21-річний захисник Євген Хачеріді і 19-річний форвард Роман Зозуля. Вони отримають свій шанс". До речі, старт української прем`єр-ліги призначений вже на наступний вікенд, і у перших двох турах підопічні Газзаєва прийматимуть удома середняків - "Чорноморець" і "Таврію".

З внутрішнім календарем, треба визнати, киянам трохи пощастило. До кінця серпня з претендентами на медалі їх шляхи не перетинаються, а нове побачення з донецьким "Шахтарем" призначене взагалі на 21 листопада. "На щастя, до групового турніру Ліги чемпіонів ми зможемо працювати у форматі повноцінного тижневого циклу, - пояснює тренер. - Після кожної гри у нас буде можливість добре відновитися і як слід підготуватися до чергового поєдинку. Що, враховуючи обставини, що склалися, дійсно трохи полегшує наше завдання. Але головне - набирати хід, не втрачаючи очок. Вони справді на вагу золота".

Проводити по два матчі на тиждень для наставника, який буквально випромінює упевненість також зовсім не в чудасію. "На мій погляд, це цілком прийнятний режим навантажень. Саме у такому темпі останні роки я працював з ЦСКА, не стикаючись з якими-небудь нерозв`язними проблемами, - згадує Валерій Газзаєв, - Тут важливо грамотно будувати тренувальний процес, і в першу чергу приділяти увагу відновленню". Не секрет, що в груповому турнірі Ліги чемпіонів, що наближається, кияни ставлять перед собою гранично чітке завдання-мінімум - пройти в плей-офф, що їм не вдавалося з сезону-1998/99.

"Динамо" серйозно замислюється про перемогу в Лізі чемпіонів. Для підкорення цієї висоти тренер двократних володарів Кубка кубків відпускає собі три сезони. Минулої суботи час пішов.