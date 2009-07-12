У Черкасах пройде чемпіонат України з пляжного волейболу

16 по 19 липня у Черкасах на Центральному пляжі міста «Рив’єра» проходитиме чемпіонат України з пляжного волейболу серед чоловіків.

До Черкас приїде 30 команд із різних регіонів країни. Призовий фонд змагань у розмірі 15 тис. грн. забезпечують спонсори чемпіонату - компанія “Златогор” та Асоціація пляжного волейболу України, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Чемпіонат України з пляжного волейболу проходить у Черкасах уже другий рік поспіль. Відкриття змагань16 липня о 15.00. Фінальні матчі відбудуться 19 липня о 10.00.