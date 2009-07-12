Відомого боксера знайшли мертвим у готелі

Відомого канадського боксера-професіонала, екс-чемпіона світу Артуро Гатті знайшли мертвим у готелі в Бразилії.

Тіло 37-річного боксера було знайдене 11 липня в номері готелю на бразильському курорті Порту-де-Галіньяс, повідомляє канадський телеканал CTV з посиланням на представників місцевої адміністрації.

Правоохоронні органи Бразилії займаються розслідуванням обставин смерті А.Гатті. "Ми поки не можемо сказати нічого конкретного, хоча все це, звичайно, дуже дивно", - заявив слідчий бразильської поліції Еділсон Алвес.

Артуро Гатті на прізвисько "Грім" був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівсередній вазі. Він був відомий як один з найбільш видовищних боксерів-професіоналів.

РБК