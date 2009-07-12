Ющенко привітав київське Динамо з новим трофеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав футбольний клуб «Динамо» (Київ) зі здобуттям Суперкубка України з футболу.

Про це йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті. (УНІАН: вчорашній матч за Суперкубок України між київським "Динамо" та володарем Кубка України, полтавською "Ворсклою", завершився перемогою киян з рахунком 4:2).

«Мені надзвичайно приємно, що київський клуб у черговий раз завоював цей почесний трофей, утвердивши свої позиції одного з лідерів вітчизняного футболу й подарувавши радість перемоги тисячам своїх уболівальників”, - відзначив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, в рамках підготовки України до Євро-2012 футбол набуває особливого значення в житті всього українського суспільства. На переконання В.ЮЩЕНКА, держава, приватний бізнес, керівники футбольних клубів та організацій, спортивна громадськість мають об`єднати зусилля задля розвитку цього виду спорту. “Кожен наш успіх зміцнює позитивний імідж України”, - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО побажав гравцям “Динамо” (Київ) здоров`я, щастя, наснаги та вдалого старту в новому сезоні.