Учасник Олімпіади-2008 відкрив бордель

Учасник Олімпіади-2008 в Пекіні від Нової Зеландії відкрив бордель. Про це 12 липня повідомляє AFP з посиланням на новозеландську газету Sunday Star Times.

За даними видання, в найбільшому місті Нової Зеландії - Окленді - відкрився фешенебельний "чоловічий клуб", господарем якого є майстер теквондо Логан Кемпбелл. За словами самого спортсмена, таким чином він розраховує зібрати достатню суму грошей для участі в Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році.

Участь у пекінських Іграх обійшлася Кемпбеллу в 93 тисячі доларів, значну частину з яких виділили його батьки. Як зізнається сам спортсмен, йому набридло відчувати залежність від сім`ї і він вирішив сам заробити грошей. За підрахунками Кемпбелла, вже до 2011 року йому вдасться зібрати близько 300 тисяч доларів, що дозволить йому почати підготовку до Олімпіади.

У Новій Зеландії проституція офіційно дозволена.

Лента.ру