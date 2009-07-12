Анатолій Тимощук дебютував у складі "Баварії"
00:18, 12 липня 2009Спорт
1900
До початку чемпіоната менше місяця
|Анатолій Тимощук
У матчі, який став дебютним і для нового наставника мюнхенців голландця Луї ван Галя, тренер випустив на кожний з таймів різний склад. Тимощук грав з перших хвилин матчу до перерви, а його партнерами в першому таймі були гравці, що виступали в "основі" в минулому сезоні.
Чемпіонат Німеччини з футболу для віце-чемпіона країни "Баварії" почнеться 8 серпня гостьовою зустріччю з "Хоффенхаймом".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter