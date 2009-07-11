Динамо - володар Суперкубку
4:2 за пенальті
Підсумок зустрічі за Суперкубок України вирішили післяматчеві пенальті, після того як володар Кубку України - полтавська Ворскла - і чемпіон країни - київське Динамо - безперервно, але без голів атакували одне одного 90 хвилин основного часу.
Нінкович. Розводить воротаря і м`яч по кутах. 1:0
Цуррі. Те саме, тільки в інший кут. 1:1
Кравченко. Сильно, воротар не дістає. 2:1
Маркоскі. Повтор голу Цуррі. 2:2
Єременко. Повтор гола Нінковича. 3:2
Деспотовскі. Шовковський заплутав гравця і взяв м`яч. Рахунок не змінюється
Ярмоленко. Сильно в верхній кут, воротар чиркнув пальцями по м`ячу, але гол. 4:2
Далкку. Намагався перекинути воротаря по центру навісом і... узяв трохи вище - перекладина.
Динамо - володар Суперкубка.