Динамо - володар Суперкубку

Підсумок зустрічі за Суперкубок України вирішили післяматчеві пенальті, після того як володар Кубку України - полтавська Ворскла - і чемпіон країни - київське Динамо - безперервно, але без голів атакували одне одного 90 хвилин основного часу.

Нінкович. Розводить воротаря і м`яч по кутах. 1:0

Цуррі. Те саме, тільки в інший кут. 1:1

Кравченко. Сильно, воротар не дістає. 2:1

Маркоскі. Повтор голу Цуррі. 2:2

Єременко. Повтор гола Нінковича. 3:2

Деспотовскі. Шовковський заплутав гравця і взяв м`яч. Рахунок не змінюється

Ярмоленко. Сильно в верхній кут, воротар чиркнув пальцями по м`ячу, але гол. 4:2

Далкку. Намагався перекинути воротаря по центру навісом і... узяв трохи вище - перекладина.

Динамо - володар Суперкубка.