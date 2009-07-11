Збірна України з футболу перемогла на Всесвітній Універсіаді

10 липня студентська збірна України, перемігши у фінальному поєдинку команду Італії, удруге поспіль стала чемпіоном Світової Універсіади.

Україна - Італія 3:2 (Піскун 2, Монахов 39, Піппа 72 автогол - Куомо 20, Кусаро 85)

Два роки тому ці команди також розігрували золото Універсіади, і тоді все вирішив один точний удар, нагадує Football.ua. Цього разу глядачі стали свідками одразу п`яти голів. Вже на 2-й хвилині Україна повела в рахунку, коли спрацювала домашня заготовка під час розіграшу кутового. Ігор Гордя подав, Антон Монахов скинув на дальню штангу, де м`яча чекав Владислав Піскун. Другий гол наші співвітчизники провели також після подачі з кута поля, з тією лише різницею, що Монахов не робив передачу, а відразу вразив ворота. Втім, на той момент італійці встигли відплатити тією ж монетою, забивши після кутового.

Ігор Гордя виявився причетним і до третього гола - пройшовши флангом, він зробив націлену передачу на Андрія Шевчука, проте її замкнув не партнер по команді, а... італієць Піппа.

Синьо-жовті продовжували повністю контролювати гру, проте секундне розслаблення призвело до необов`язкового 3:2. І в останні п`ять хвилин основного часу і три - компенсованого арбітром, довелося сильно понервувати, коли суперник практично всією командою пішов ва-банк. Проте рахунок на табло так і не змінився: Україна - чемпіон!

Головний тренер збірної Володимир Лозінській в післяматчевому коментарі інформ-службі ФФУ зазначив: "Наш успіх два роки тому багато хто вважав випадковим, у тому числі і в Україні. Тому тим більше приємна нинішня перемога..."