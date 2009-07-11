Хто з динамівців зможе грати проти Ворскли?

Не встиг Валерій Газзаєв стати до роботи на посаді головного тренера київського «Динамо», як зіткнувся з серйозними кадровими проблемами, які посилилися за час міжсезонного збору в Австрії (лазарет киян поповнився Алмейдою, Кравцом, Богушем і Мандзюком). Гравці, що залишилися у розпорядженні наставника, залишають обмаль варіантів вибору стартового складу на сьогоднішній матч Суперкубка України проти «Ворскли».

Швидше за все, зміни порівняно з контрольним матчем проти «Айнтрахта» будуть мінімальними, вважає «Команда». Кандидатура Шовковського за відсутності Богуша, який пошкодив стегно, видається чи не безальтернативною. Пару центральних захисників складуть Юссуф і Хачеріді, також на нині проблемній позиції тренер може розраховувати на універсального Бетао. На місці самого бразильця добре зарекомендував себе Єременко. Зліва в обороні складно знайти заміну Ель-Каддурі.

У нападі й півзахисті можливостей для маневру набагато більше. Після невеликого пошкодження повернувся Артем Мілевський, компанію якому в контрольних матчах в атаці в спарингах складав Гільєрме. Також з кращого боку показав себе Ярмоленко. Від поєдинку до поєдинку на улюбленому правому фланзі додає Олег Гусєв. Дві позиції в центрі поля надійно зайняті Вукоєвичем і Алієвим.

Додамо, що після матчу вівторка з «Айнтрахтом» та перельоту до Києва футболісти одержали два вихідних. Тут Валерій Газзаєв цілком поклався на професіоналізм підопічних, від яких зажадав жорстко дотримуватися режиму і не набрати жодного грама зайвої ваги. У п`ятницю динамівці провели останнє перед поєдинком тренування, після чого вилетіли до Сум.

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