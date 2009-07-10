Пеле: потрібно ввести межу зарплат у футболі

Легенда світового футболу бразилець Едсон Арантес ду Насіменту, більш відомий як Пеле, закликав Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) запровадити обмеження на зарплати гравців і попередив, що величезні суми, які витрачаються на трансфери, можуть негативно позначитися на іміджі гри для майбутніх поколінь, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

"За моїх часів усе було інакше: у нас не було багатих спонсорів, - ностальгує бразилець. - Сьогодні великі корпорації підтримують футбол. На мій погляд і з погляду ФІФА, зарплати гравців повинні контролюватися зверху".

Проте президент ФІФА Зепп Блаттер підтримав рекордний перехід Кріштіану Роналду з МЮ до "Реалу" за 80 мільйонів фунтів, заявивши, що це демонструє дедалі вищу популярність гри. Мадридці витратили більше 300 мільйонів доларів на трансфери Роналду, Кака, Бензема і Рауля Альбіоля.

"Припустімо, Манчестер Юнайтед, "Реал", "Мілан" чи будь-який інший клуб купує гравця. Той цілує футболку клубу, демонструючи відданість команді. А наступного дня він переходить до іншої команди і цілує її футболку. Ось на це варто звернути увагу заради майбутніх поколінь", - вважає Пеле.