Україна і Франція вирішили разом займатися спортом

Сьогодні у Києві відбулося підписання протоколу про співробітництво у галузі спорту на 2009-2012 роки між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерством здоров’я і спорту, Державним Секретаріатом у справах спорту Французької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, протокол від української сторони підписав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, від французької – посол Жак ФОР.

Цей документ відкриває можливості розвивати двосторонню співпрацю на рівні державних спортивних адміністрацій, а також між національними федераціями з різних видів спорту, професійними спортивними організаціями, спортивними клубами.

Зокрема, протокол передбачає організацію обміну інформацією та досвідом на рівні фахівців спортивного руху, спортивних експертів, організацію навчальних семінарів із підвищення кваліфікації для спортсменів, розвиток спортивної інфраструктури для спорту вищих досягнень.

”Протокол став результатом добрих і теплих відносин між Україною та Францією в багатьох сферах і напрямках спільної роботи, зокрема, спорту”, - відзначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр уточнив, що документ передбачає спільні дії двох країн з розвитку спорту, зокрема, у питаннях підготовки національних збірних команд України з різних видів спорту, при цьому акцент робитиметься на розвитку регбі, кінного спорту, тенісу тощо.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, у багатьох інших видах спорту будуть організовані спільні заходи, відбуватиметься обмін технологіями систем підготовки спортсменів, зокрема йдеться про співпрацю в питаннях спортивної медицини, фармакології, спільних дій в боротьбі з використанням допінгу в спорті.

”Я переконаний, що спорт, фізична культура – це той напрямок, який дасть можливість Україні стати ближчою до Європейського Союзу, максимально швидко інтегруватися в єдиний європейський простір”, - наголосив міністр.

Посол Франції високо оцінив рівень розвитку спорту вищих досягнень в Україні та відзначив активність країни у підготовці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Він також зазначив, що Франція має значний досвід у проведенні змагань високого європейського рівня, тому в обох країнах повинна бути велика взаємна зацікавленість у співпраці з підготовки до цього масштабного спортивного заходу загальноєвропейського значення.