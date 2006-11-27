France Football назвав кращого футболіста Європи

Капітан збірної Італії, захисник мадридського "Реала" Фабіо Каннаваро визнаний кращим футболістом Європи 2006 року, повідомляє Лента.ру.

За підсумками опитування тижневика France Football він випередив свого співвітчизника, воротаря турінського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона, французького нападаючого лондонського "Арсеналу" Тьєррі Анрі, лідера іспанської "Барселони" і збірної Бразилії, торішнього володаря трофея Роналдіньо і колишнього капітана збірної Франції Зінедіна Зідана, який завершив кар`єру після ЧС-2006.

Офіційно "Золотий м`яч" Каннаваро отримає у понеділок 27 листопада увечері в Парижі. Італійського захисника нагородить головний редактор France Football Жерар Ерно. Новий володар "Золотого м`яча" відзначив, що на його користь зіграв чемпіонат світу в Німеччині, на якому він став одним з кращих футболістів.

Фабіо Каннаваро народився 13 вересня 1973 року. За свою кар`єру він виступав за "Наполі" (1992-1995), "Парму" (1995-2002), "Інтер" (2002-2004), "Ювентус" (2004-2006). Після закінчення ЧС-2006 перейшов до мадридськго "Реала". У складі збірної Італії Каннаваро провів 105 матчів і забив один гол. Неодноразовий чемпіон і володар Кубка Італії, переможець Кубка УЕФА.