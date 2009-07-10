У київського Динамо - новий капітан

Наставник київського Динамо Валерій Газзаєв, як і обіцяв, учора увечері назвав гравцям капітана команди на майбутній сезон.

Останніми роками ним був голкіпер Олександр Шовковський. А коли він залишався у запасі, капітанську пов`язку одягав футболіст, котрий зіграв більше матчів за клуб, - Каддурі, Михалик, Несмачний...

Вчора прийшов час представника нової генерації: обійшлося без голосування, капітаном Газзаєв призначив 24-річного форварда Артема Мілевського, який, передчуваючи таку місію, днями заявив: "Для капітана дуже важливо порозумітися зі всіма партнерами".

Суперниками Артема в боротьбі за пов`язку, окрім СаШо, були Богуш і Алієв - вони виходили з нею в австрійських спарингах. Але на суботній Суперкубок з Ворсклою команду виведе Мілевський.

Football.ua