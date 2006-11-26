Миттєвості Гран-прі Росії з фігурного катання (фоторепортаж)

У Москві проходить Гран-прі Росії з фігурного катання. У суботу 26 листопада завершилися змагання у трьох видах. Серед спортивних пар перемогу здобули німецькі фігуристи Олена Савченко і Робін Шолкови, які показали результат 179,45 бала.

У чоловічому одиночному катанні перше місце зайняв француз Брайан Жубер з результатом 237,83 бала. Під час виконання довільної програми він зробив чотири стрибки в три оберти. Американець Джоні Вейр, який зайняв друге місце показав результат 196,28 бала.

Найсильнішою серед жінок стала швейцарка Сара Майер, яка зобула першу перемогу на змаганнях такого рангу у своїй кар`єрі. Вона показала результат 159,17 бала. Другою стала угорка Юлія Себестьєн - 146,75 бала.

У неділю 26 листопада Гран-прі Росії завершиться довільною програмою в танцях на льоду. Після обов`язкового і оригінального танців лідирують американці Таніт Белбін і Бенжамін Агосто, у яких в сумі 94,58 бала.

За матеріалами Ленти.ру

Фото AP і AFP