У Сумах готуються до Суперкубка

В Сумах готуються до матчу за «Інтер Суперкубок України» між клубом «Динамо» (Київ) і полтавскою «Ворсклою», що відбудеться 11 липня на стадіоні «Ювілейний».

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій матчу за «Інтер Суперкубок України», мер Сум Геннадій МІНАЄВ подякував організаторам за надану можливість провести у місті відкриття нового футбольного сезону. За його словами, ажіотажу з квитками бути не повинно, адже на сьогодні Полтава вже отримала 3 тисячі квитків, Київ – 1,0 тис. та 2 тис. – Прем’єр-Ліга. Загалом на Сумську область було виділено близько 20 тис. квитків.

За словами першого заступника міського голови Сум Миколи ТРОФИМЕНКА, київські вболівальники прибудуть до Сум на потягу. Тож вулицями Сум від залізничного вокзалу до стадіону курсуватимуть маршрутні таксі. Ті фани, які прибудуть на автобусах, зможуть залишити свої транспортні засоби на відведених місцях у парку імені Кожедуба. Полтавських вболівальників зустрічатимуть на кордоні із Сумською областю. При в’їзді в місто комплектуватимуться певні групи, які у супроводі працівників ДАІ будуть доставлені до стадіону. Інші транспортні засоби полтавчани зможуть залишити по вул. Харківській. А для сумчан 11 липня буде змінений рух транспорту у центрі міста. Громадський порядок охоронятимуть близько 1300 працівників міліції. Їм допомагатимуть співробітники спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон».

Крім того, в день матчу буде заборонений продаж спиртних напоїв, окрім пива на розлив, у радіусі трьох км від стадіону.

Команда «Динамо» прибуде до Сум літаком і проживатиме у готелі «Шафран», гравці «Ворскли» - в готелі «Хімік».

Керівництво обласного центру звернулося до всіх жителів міста та любителів футболу з проханням дотримуватися правил поведінки на стадіоні під час матчу, не порушувати правопорядок, бути ввічливими та толерантними.

Київська делегація на чолі з директором матчу, генеральним директором Прем’єр-Ліги Максимом БОНДАРЄВИМ вже привезла до Сум Суперкубок України з футболу. Жителі та гості міста мають змогу особисто і зблизька побачити головний трофей футбольного матчу, оскільки його розмістили в центрі Сум на пішохідній вулиці Воскресенській біля пам’ятного знаку «Сумка». Всі бажаючі зможуть сфотографуватися біля Суперкубку завтра з 10 години ранку до 18.00 та в суботу – з 10.00 до 14.00.