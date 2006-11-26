Бразильський голкіпер потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)

33-річний голкіпер бразильського клубу "Сан-Паулу" Рожеріу Сені потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса як найрезультативніший воротар в історії світового футболу.

Як повідомив Жуліу Касарес, директор клубу з маркетингу, офіційне підтвердження від видавців книги, що включає всі найнеймовірніші і значущі досягнення людства, дістало керівництво клубу. Як очікується, воротар і капітан команди з "ділової столиці" Бразилії одержить сертифікат в неділю на домашньому стадіон "Морумбі" перед початком чергового кола національного чемпіонату Бразилії.

Найрезультативнішим голкіпером в світі Сені став у серпні цього року, записавши на свій рахунок два голи у ворота місцевого клубу "Крузейро". Таким чином, воротар "Сан-Паулу" довів число забитих голів до 64, перевершивши попередній рекорд, що належав вартовому воріт збірної Парагвая Хосе Луісу Феліксу Чилаверту, що вражав ворота супротивника 62 рази. Але якщо парагваєць вже повісив бутси на гачок, то 33-річний Сені досі знаходиться у відмінній фізичній формі, продовжує пробивати за свою команду всі пенальті і штрафні удари, і з того часу провів ще 5 голів, довівши їх загальну кількість до 67.

Багато в чому завдяки такій високій результативності свого голкіпера, а також його ефективності у власних воротах, "Сан- Паулу" став цього року достроково, вчетверте чемпіоном Бразилії з футболу, доводить до відома ІТАР-ТАРС.

Тому не випадково Рожеріу Сені знаходиться серед фаворитів на отримання престижної премії, що присуджується щорічно кращому гравцеві чемпіонату Бразилії. Її переможці стануть відомі в день завершення національної першості 3 грудня.

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