Екс-нападник збірної України Сергій Ребров може завершити кар`єру футболіста в разі, якщо у гравця не складеться із київським "Арсеналом".

Про це заявив сам спортсмен в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине".

"Якщо не вийде з "Арсеналом", цілком можливо, подумаю про завершення кар`єри. Стільки вже наїздився, що нарешті хочеться побути вдома. Переїзди сильно набридли", - сказав футболіст.

За його словами, для нього не проблема знайти команду в Україні.

Як повідомив Ребров, він уже обговорив усі нюанси угоди, але контракт з клубом ще не укладав.

"З "Арсеналом" наче про все домовилися, але потім прийшов період затишшя. З керівництвом клубу у мене конкретної розмови не було. Поки чекаю, що така розмова відбудеться", - сказав чемпіон України, Туреччини та Росії.

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