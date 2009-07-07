Футбольні матчі на «Донбас Арені» проводитимуться з 1 вересня

Футбольні матчі на новому стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку проводитимуться з 1 вересня 2009 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Донбас Арена», зараз здійснюється продаж сезонних абонементів на відвідування стадіону, а з 11 липня у вільний продаж надійдуть квитки.

У прес-службі нагадали, що урочисте відкриття стадіону відбудеться 29 серпня.