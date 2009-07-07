Футбольні матчі на «Донбас Арені» проводитимуться з 1 вересня
13:20, 07 липня 2009Спорт
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Зараз продають сезонні абонементи
Футбольні матчі на новому стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку проводитимуться з 1 вересня 2009 року.
Як повідомили УНІАН в прес-службі «Донбас Арена», зараз здійснюється продаж сезонних абонементів на відвідування стадіону, а з 11 липня у вільний продаж надійдуть квитки.
У прес-службі нагадали, що урочисте відкриття стадіону відбудеться 29 серпня.
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