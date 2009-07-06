Колумбійський футболіст застрелив уболівальника, який назвав його «нікчемним», повідомляє Reuters. Цей інцидент стався в неділю. Півзахисник команди «Атлетіко Хуніор» Хав’єр Флорес втік з місця злочину, але пізніше здався властям. Свідок розповів, що Флорес застрелив з пістолета 27-річного електрика Ісраеля Кастільйо, після того, як той обізвав його «нікчемним».

Газета.ру