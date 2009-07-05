Новий тренер Повєткіна назвав слабкі місця Володимира Кличка

Новий наставник російського боксера Олександра Повєткіна, відомий американський фахівець Теді Атлас на прес-конференції назвав вразливі місця чемпіона світу за версіями IBF і WBO українця Володимира Кличка.

"Всі постійно говорять про переваги Кличка - високий зрісті і довгі руки, - сказав Атлас. - Моя ж робота полягає в тому, щоб бачити його недоліки. Так, він комфортно відчуває себе на дистанції, але коли суперник підбирається до нього ближче, він обіймає його, як свою улюблену дівчину. Є речі, які він робить дуже погано, - ти наближаєшся до нього на шість футів (близько двох метрів), а він відразу ж відходить на дванадцять. І наше завдання - перехитрити його і наблизитися в бою набагато ближче до Кличка".

Атлас упевнений, що Кличко нав`язував всім своїм попереднім суперникам зручну для себе тактику.

"Всі його суперники припускалися однієї і тієї самої помилки - працювали на дистанції, яка, перш за все, зручна самому Кличкові, - вважає фахівець. - Ми не збираємося йти цим шляхом - ми маємо намір дістатися до нього на зручній для нас відстані. Кличко дуже добре контролює дистанцію і наше завдання - вивести його зі звичного стану. І я вважаю, що йому буде дуже важко працювати в ситуаціях, де він відчуває себе некомфортно".

Тренер Повєткіна упевнений, що його новий підопічний здатен скласти серйозну конкуренцію Володимиру Кличку.

"Моє завдання - не прораховувати шанси Олександра на перемогу, а примусити мого боксера зрозуміти, яке випробування його чекає найближчим часом, - сказав Атлас. - Основне питання завжди одне - проти кого ти битимешся. Сьогодні це Володимир Кличко - найсильніший, найнебезпечніший зі всіх суперників, кого ми знаємо. Побити Кличка, звичайно, дуже складно. Але моя місія полягає в тому, щоб допомогти Олександру застосувати свої знання і вміння в тих аспектах, у яких Кличко слабкий і, знаючи про це, не дає суперникам їх використовувати повною мірою".

Олександр Повєткін - офіційний претендент IBF на бій з чемпіоном світу українцем Володимиром Кличком. Матч був призначений на грудень 2008 року, але через травму Повєткіна перенесений на пізніший термін і тепер має відбутися до кінця 2009 року.

РІА "Новости"