Призначено день бою Віталія Кличка та Девіда Хея

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Віталій Кличко та британець Девід Хей зустрінуться на рингу 12 вересня в Німеччині, як і повідомлялося раніше, інформує у суботу телеканал "Спорт" з посиланням на німецьке видання Bild.

Саме на цей день американський телеканал НВО запланував трансляцію поєдинку, який можуть прийняти арени в Гельзенкірхені, Франкфурті чи Дюссельдорфі. Кожна з них вміщає від 50 до 63 тисяч глядачів.

Спочатку британський боксер мав зустрітися 20 червня з молодшим з Кличків Володимиром, але одержав травму на тренуванні, і йому в терміновому порядку знайшли заміну в особі узбека Руслана Чагаєва, який програв українському важкоатлетові технічним нокаутом.

Як імовірне місце проведення бою називалися не тільки німецькі міста, а й Донецьк, де незабаром буде відкрито містку "Донбас Арену".

РІА "Новости"