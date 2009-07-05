Призначено день бою Віталія Кличка та Девіда Хея
09:30, 05 липня 2009Спорт
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Телеканал НВО запланував трансляцію
|Віталій Кличко
Саме на цей день американський телеканал НВО запланував трансляцію поєдинку, який можуть прийняти арени в Гельзенкірхені, Франкфурті чи Дюссельдорфі. Кожна з них вміщає від 50 до 63 тисяч глядачів.
Спочатку британський боксер мав зустрітися 20 червня з молодшим з Кличків Володимиром, але одержав травму на тренуванні, і йому в терміновому порядку знайшли заміну в особі узбека Руслана Чагаєва, який програв українському важкоатлетові технічним нокаутом.
Як імовірне місце проведення бою називалися не тільки німецькі міста, а й Донецьк, де незабаром буде відкрито містку "Донбас Арену".
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