На Луганщині триває Чемпіонат світу з шашок серед жінок

У місті Рубежне на Луганщині триває Чемпіонат світу із шашок серед жінок, що розпочався 26 червня. Сьогодні завершився попередній етап основного виду змагань - чемпіонату з класичних шашок.

Як передає кореспондент УНІАН, 7 турів даного етапу проводилися по швейцарській системі. За результатами попереднього етапу було визначено 8 учасниць, які вестимуть боротьбу за нагороди Чемпіонату: представниця Молдови Олена МИСЬКОВА, українські спортсменки Ольга РЕЙНИШ, Вікторія МОТРИЧКО, Юлія МАКАРЕНКОВА, Надія ЧИЖЕВСЬКА та росіянки Юлія МОСАЛОВА, Наталя ФЕДОРОВА і Наталя ШЕСТАКОВА. Вони виборюватимуть нагороди у 7 турах по круговій системі.

У перших двох видах змагань - чемпіонаті з бліцу і швидкої гри - перемогу здобула О.МИСЬКОВА.

Завершаться змагання 7 липня. У цей день у великому залі міського Палацу культури відбудеться нагородження переможців і урочиста церемонія закриття.

В Чемпіонаті беруть участь 31 спортсменка з 10 країн світу. Це шашкістки з України, Росії, Ізраїлю, Угорщини, Молдови, Узбекистану, Білорусі, Латвії, Болгарії, Польщі та Анголи.