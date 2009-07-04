Локомотив виграв у київського Динамо

Футболісти московського "Локомотива" обіграли київське "Динамо" в контрольному матчі на зборі в Австрії.

Локомотив - Динамо 3:2 (Фалл 17, Фініньо 34, Сичов 89 пен. - Мілевський 15, Гіоане 58)

Як повідомляє офіційний сайт "Локомотива" (он-лайн репортаж), у залізничників в першому таймі відзначилися сенегалець Джибі Фалл, зігравши на добивання (17-а хвилина) і Фініньо, завершивши розіграш навішаного в центр штрафної стандарту (34-а), на 89-й хвилині Дмитро Сичев реалізував пенальті.

У киян забивали Артем Мілевський (головою після подачі штрафного) і Тіберіу Гіоане (удар в дальній нижній кут після пасу від Мілевського, який перехопив м`яч у суперників).