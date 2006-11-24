У Парижі поліцейський застрелив футбольного фаната - після того, як місцева команда "Парі Сен-Жермен" програла тель-авівському клубу "Хапоель" у матчі розіграшу кубка УЕФА, передає радіо "Свобода".

Парижани, не задоволені результатом, збиралися розправитися з ізраїльським уболівальником.

Втручання поліцейського в бійку не допомогло - йому довелося відкрити вогонь, щоб розсіяти натовп. Одного фаната було вбито, іншого - поранено.