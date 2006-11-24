У Парижі поліцейський застрелив футбольного фаната
08:36, 24 листопада 2006Спорт
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Місцевий "ПСЖ" програв матч кубка УЕФА
У Парижі поліцейський застрелив футбольного фаната - після того, як місцева команда "Парі Сен-Жермен" програла тель-авівському клубу "Хапоель" у матчі розіграшу кубка УЕФА, передає радіо "Свобода".
Парижани, не задоволені результатом, збиралися розправитися з ізраїльським уболівальником.
Втручання поліцейського в бійку не допомогло - йому довелося відкрити вогонь, щоб розсіяти натовп. Одного фаната було вбито, іншого - поранено.
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