Суркіс запропонував Шевченку тренерство в «Динамо»

Нападник збірної України та лондонського "Челсі" Андрій Шевченко отримав пропозицію стати тренером київського "Динамо" після завершення кар`єри гравця.

Щоправда така пропозиція від власника і президента київського гранду Ігоря Суркіса буде чинна в разі згоди Шевченка повернутися у "Динамо" в якості гравця вже цього літа.

"Андрій зараз відпочиває. 16 липня, коли "Челсі" вийде з відпустки, він зустрінеться з керівництвом свого клубу, переговорить з Карло Анчелотті. Важливо зрозуміти для початку, наскільки він потрібен тренеру лондонського клубу", - сказав Суркіс в інтерв`ю газеті "Спорт-Экпресс в Украине".

"Думаю, наша пропозиція в Шевченка - не єдина, і вибір тільки за ним. Але перспектива згодом перейти у нас на тренерську роботу - дуже цікава опція, щоб нею знехтувати", - додав він.

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