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«Динамо» продало Бангура за 11 мільйонів євро
09:59, 03 липня 2009
Спорт
2242
Нападник їде до Франції
Ісмаель Бангура
Нападник Ісмаель Бангура після двох сезонів виступів за «Динамо» перейшов у французький «Ренн». Сума трансферу склала 11 мільйонів євро. Повідомляється, що форвард підписав з «Ренном» контракт на чотири роки.
Football.ua
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