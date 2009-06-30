КРУ вважає незаконною фінансову підтримку ФК "Чорноморець"

Співробітники Контрольно-ревізійного управління Миколаївської області, які завершили за дорученням ГоловКРУ України перевірку фінансової діяльності Одеської обласної ради, визнали великим фінансовим порушенням перерахування 12 млн. грн. бюджетних коштів на рахунок ЗАТ «ФК «Чорноморець».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила на колегії Одеської облдержадміністрації начальник Миколаївського обласного КРУ Олександра КРИВДА.

За її словами, «ревізорами встановлено, що станом на 1 березня поточного року з рахунку Одеської облради було спрямовано на рахунок ЗАТ в АКБ «Імексбанк» 6 млн. грн. як внесок у статутний фонд ФК «Чорноморець». Другий транш у такому ж розмірі осів на рахунку ЗАТ в «Імексбанку» пізніше. А загалом керівництво облради мало намір перевести на рахунок ЗАТ «ФК «Чорноморець» 20 млн. грн., сказала О.КРИВДА.

Втім, «12 млн. грн., що вже надійшли з рахунку облради керівництвом ЗАТ «ФК «Чорноморець» з якихось причин не використані, - уточнила керівник облКРУ. – Не підтверджено під час перевірки жодними документами також входження Одеської обласної ради до складу акціонерів вказаного ЗАТ».

Ревізори також були здивовані незаконним, за їх словами, рішенням Одеської облради про звільнення ЗАТ ФК «Чорноморець» від сплати податку на землю строком на один рік, оскільки дане «ЗАТ є прибутковим комерційним підприємством, і згідно із законом на жодні пільги не має права».

Загалом ревізорами розкрито фінансових порушень в Одеській облраді на 105 млн. грн., з них 37% - втрати бюджету Одеської області, підсумувала О.КРИВДА.

Як повідомлялося, рішення Одеської облради про фінансову підтримку ЗАТ «ФК Чорноморець», яке контролює народний депутат України від Партії регіонів Леонід КЛИМОВ, прийнято рішенням січневої сесії 2009 року. За нього проголосувала депутатська більшість облради, основу якої складають представники Партії регіонів.