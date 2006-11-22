Закінчився матч Шахтар – Рома

Закінчився матч 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічалися донецький "Шахтар" і "Рома" (Рим, Італія). Шахтар виграв 1:0.

Склади команд: Шахтар: 35 Шуст, 4 Тимощук, 5 Кучер, 6 Дуляй, 7 Фернандіньо (91, Гай), 25 Брандао, 26 Рац, 27 Чигринський, 29 Маріка (75, Агахова), 33 Срна, 38 Жадсон (81, Елано). Рома: 32 Доні, 2 Пануччі, 5 Мекс, 8 Аквілані (78, Монтелла), 10 Тотті, 11 Таддєї, 16 де Россі, 20 Перротта, 21 Феррарі (69, Пісарро), 30 – Мансіні (78, Вучиніч), 77 – Кассетті.

Єдиний гол на 61-й хвилині був заслуженим завершенням всіх попередніх зусиль Шахтаря. Команда протягом години атакувала неяскраво, але наполегливо – захист римлян мав «проколотися». Гол вийшов повчальним з погляду командних дій – поки «Рома» чекала сигнала від лайнсмена про офсайд, Маріка, «на миліметражу» пішовши за спину лінії захисту, головою переправляв м`яч повз воротаря. 1:0.

Решту часу обидві команди намагалися переломати гру на свою користь. Рома частіше перехоплювала м`яч, а Шахтар частіше виходив на удари. Було дуже багато ігрових фолів. Останні 15 хвилин тренери присвятили тактичним замінам. Намагаючись добитися 11-метрового, одержав картку за симуляцію Пісарро.

Проте й додані 4 хвилини нічого не змінили, хоча на останній хвилині Монтеллі міг забити дальнім ударом. 1:0.

Статистика матчу (Шахтар - Рома): удари по воротах – 20:9, фоли – 23:17, офсайди – 3:2, кутові – 2:2, володіння м`ячем – 54:46.

Одночасно з матчем Шахтар - Рома закінчилися ігри Левськи - Барселона (0:2), Вердер - Челсі (1:0), Інтер – Спортинг (1:0), Бордо - Галатасарай (3:1), Ліверпуль - ПСВ (2:0), Валенсія - Олімпіакос (2:0).

Матч Спартак – Баварія закінчився раніше з рахунком 2:2.