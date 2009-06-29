Бій Кличко-Хей може відбутися у вересні

Бій між чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі Віталієм Кличком і екс-чемпіоном за трьома версіями у першій важкій вазі Девідом Хеєм може відбутися 12 вересня, інформує РІА "Новости" з посиланням на Fightnews.com.

Повідомляється, що сторони обговорюють саме цю дату, і, швидше за все, поєдинок пройде в Німеччині, хоча не виключений варіант з 50-тисячною "Донбас Ареною" в Донецьку - новим стадіоном ФК "Шахтар", який відкриється 29 серпня.

У Хея на 20 червня був запланований бій проти Володимира Кличка, проте британський боксер одержав травму на тренуванні, і українцю в терміновому порядку знайшли заміну в особі узбека Руслана Чагаєва, який програв Кличку технічним нокаутом.

Хей неодноразово заявляв, що йому цікавий бій з будь-яким з братів Кличків, а оскільки Володимир, який є чемпіоном за версіями IBF і WBO, тепер має обов`язково захистити титул, пріоритетом для британця стає зустріч з Віталієм.

Днями стало відомо, що старший Кличко досяг принципової домовленості про зустріч з російським важкоатлетом Миколою Валуєвим, проте Fightnews.com відзначає, що перешкодою для організації цього бою може стати сопромоутер Валуєва Дон Кінг.