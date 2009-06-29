Француз не витримав навантажень Газзаєва

В неділю тренувальний табір Динамо в Австрії залишив півзахисник Шахір Бельгазуані. Таким було рішення головного тренера Валерія Газзаєва.

"Після чотирьох днів тренувань стало зрозуміло, що Бельгазуані не справляється із запропонованими навантаженнями і на даному етапі підготовки не готовий виконувати поставлені завдання. Він повернувся до Києва, де продовжить готуватися до сезону разом з другою командою Динамо", - розповів Валерій Георгійович.

Інші новини з тренувального табору Динамо в Австрії. На вранішньому суботньому тренуванні в одному з моментів нападаючий Артем Кравець відчув біль у нозі. "Було побоювання можливого рецидиву старої травми і цього ж дня гравець пройшов МРТ обстеження. Ніяких пошкоджень виявлено не було.

Також Валерій Георгійович відзначив, що у понеділок до команди приєднається захисник Леандро Алмейда. Бразилець пройшов у Києві медобстеження і підписав з Динамо п`ятирічний контракт.

Football.ua