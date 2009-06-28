Бразилія - переможець Кубка Конфедерацій

Закінчився фінальний матч Кубка Конфедерацій між збірними США і Бразилії.

США - Бразилія 2:3 (Демпсі 10, Донован 27 - Фабіано 46, 74, Лусіо 84).

Американці вже на 27-у хвилину мали перевагу, якої в півфіналі їм вистачило для перемоги над Іспанією. Але з бразильцями цього виявилося замало.

Нагадаємо, що сьогодні з таким же рахунком в матчі за третє місце збірна Іспанії виграла у ПАР, і теж за ситуації, коли суперник здавався набагато ближчим до перемоги.

ПАР - Іспанія 2:3 (Мфела 73, 90+3 - Гуїса 88, 89, Хабі Алонсо 107).