Іспанія і ПАР зіграли драматичний матч за 3-є місце Кубка Конфедерацій

Футболісти збірної Іспанії все ж таки змогли обіграти збірну ПАР в матчі за третє місце на Кубку Конфедерацій.

ПАР - Іспанія 2:3 (Мфела 73, 90+3 - Гуїса 88, 89, Хабі Алонсо 107)

Після програшу Сполученим Штатам в півфіналі (2:0) програти 0:1 збірній Південно-Африканської Республіки було вже зовсім недоречно. Але саме такий рахунок був на табло на 88-й хвилині.

Але тут Даніель Гуїса зробив дубль з інтервалом у хвилину (88-а зі штрафного під гострим кутом і 89-а - навісом за воротаря в самісіньку дев`ятку, бувши трохи далі кута штрафного майданчика). Уболівальники ПАР потяглися до виходів, проте на третій доданій хвилині Мфела з дальнього, близько 40 метрів, штрафного вклав м`яч у нижній кут і перевів зустріч в додатковий час.

А на 107-й хвилині Хабі Алонсо також ударом з штрафного (і також в нижній кут, ще і з доторком штанги) забив переможний для іспанців гол і встановив остаточний рахунок - 3:2.

Фінал турніру, в якому зустрінуться збірні Бразилії і США, відбудеться сьогодні в 21.30. Трансляція на Першому каналі.