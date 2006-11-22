Ющенко нагородив Кличка за перемогу над Банкіром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким нагородив чемпіона, боксера-професіонала Володимира КЛИЧКА орденом «За мужність» І ступеня.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначається, що В.КЛИЧКА нагороджено “за мужність, самовідданість і волю до перемоги, виявлені у поєдинку за чемпіонський титул у суперважкій категорії престижної версії професійного боксу Міжнародної боксерської федерації (IBF), піднесення міжнародного спортивного авторитету України”.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада В.КЛИЧКО відстояв свій чемпіонський титул у поєдинку з американцем Келвіном БРОКОМ (прізвисько - Банкір).