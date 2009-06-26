Український гросмейстер переміг на супертурнірі в Базні

Здобувши 7 очок із 10-и можливих український гросмейстер Василь Іванчук одноосібно переміг на турнірі 20 категорії Kings Tournament, який проходив у румунській Базні.

В останньому, десятому, турі, який відбувся 25 червня, Іванчука цілком влаштовувала нічия з азербайджанцем Теймуром Раджабовим. Як з`ясувалося - суперника теж. Швидко розмінявши ферзів та легкі фігури, шахісти розійшлися миром вже на 28-му ході.

Друге місце з відставанням у одне очко від Іванчука здобув Борис Гельфанд, який у останньому турі зіграв унічию з Гатою Камським. А іспанець Алекс Широв, який переміг явного аутсайдера Лівіу-Дітера Нісіпяну, зміг наздогнати Теймура Раджабова.

Отже, після серії невдалих виступів Василь Іванчук знову "на коні" і залишати світову шахову еліту явно не збирається. В українця, як кажуть, "пішла гра", сподіваємося що так триватиме і надалі.

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