Завтра три футболісти Шахтаря привезуть Кубок УЄФА до Києва
22:39, 25 червня 2009Спорт
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Повідомила пресс-служба ФК
У п`ятницю, 26 червня, Кубок УЄФА презентують у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», до Києва Кубок УЄФА доставлять футболісти донецької команди Микола ІЩЕНКО, Рустам ХУДЖАМОВ і Олександр КУЧЕР.
Вони представлять Кубок, зокрема, в Комплексній спортивній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву, в ДЮСШ №15, у гімназії-інтернаті східних мов №1.
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