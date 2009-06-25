Завтра три футболісти Шахтаря привезуть Кубок УЄФА до Києва

22:39, 25 червня 2009
Спорт
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Повідомила пресс-служба ФК

У п`ятницю, 26 червня, Кубок УЄФА презентують у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», до Києва Кубок УЄФА доставлять футболісти донецької команди Микола ІЩЕНКО, Рустам ХУДЖАМОВ і Олександр КУЧЕР.

Вони представлять Кубок, зокрема, в Комплексній спортивній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву, в ДЮСШ №15, у гімназії-інтернаті східних мов №1.

 

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