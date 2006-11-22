Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

У вівторок 21 листопада в Лізі чемпіонів відбулися матчі п`ятого туру. У групі G лондонський "Арсенал" обіграв на своєму полі німецький "Гамбург" з рахунком 3:1 і вийшов на перше місце.

Матч почався з гола, що влетів у ворота англійців. Його автором став капітан "Гамбурга" голландець Рафаель ван дер Ваарт, який потужним ударом відправив м`яч у дев`ятку воріт Йенса Леманна. "Арсеналу" вдалося зламати хід боротьби в другому таймі, коли "каноніри" тричі вразили ворота німців – відзначилися Робін ван Персі, Емануель Ебуе і Жуліо Баптіста.

ЦСКА на стадіоні "Локомотив" поступився "Порту" з рахунком 0:2. Голи забили Рікарду Куарежма і Лучо Гонсалес.

Таким чином, ситуація в групі G перед останнім туром така: "Арсенал", "Порту" – по 10 очок, ЦСКА – 8 очок, "Гамбург" – 0 очок.

ЦСКА може стати учасником плей-офф тільки в тому випадку, якщо доб`ється перемоги над "Гамбургом", а в зустрічі "Порту" і "Арсеналу" буде зафіксована перемога одного з суперників.

У групі Е обидва матчі завершилися внічию. У Мадриді "Реал" і французький "Ліон" завершили гру з рахунком 2:2, а в Бухаресті "Стяуа" і київське "Динамо" зіграли з рахунком 1:1. З цієї групи до плей-офф Ліги чемпіонів вийшли "Ліон" і "Реал", боротьбу в Кубку УЕФА продовжить "Стяуа", а кияни завершили єврокубковий сезон.

У групі F шотландський "Селтік" удома завдав поразки англійському "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0, а португальська "Бенфіка" удома переграла данський "Копенгаген" з рахунком 3:1. Шотландський клуб набрав 9 очок і гарантував собі вихід до плей-офф. Другий учасник 1/8 фіналу від цієї групи визначиться у матчі "МЮ" (9 очок) і "Бенфіки" (7 очок).

У групі Н несподіваної поразки в гостях від грецького клубу АЕК зазнав італійський "Мілан". Команда Карло Анчелотті програла з рахунком 0:1. В іншому матчі французькі "Лілль" і бельгійський "Андерлехт" зіграли внічию з рахунком 2:2. "Мілан" набрав 10 очок і вийшов до плей-офф, а за другу путівку сперечатимуться АЕК (7 очок) і "Лілль" (6 очок).

Лента.ру

Фото AP і Reurters