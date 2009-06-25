Сьогодні Кубок УЄФА гостює у Кіровограді

Голкіпер футбольної команди «Шахтар» Андрій П’ЯТОВ на чолі донецької делегації сьогодні привіз у Кіровоград для демонстрації вболівальникам Кубок УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку Кубок було презентовано на засіданні колегії обласної державної адміністрації. А.П’ЯТОВ подарував губернатору Кіровоградщини Василю МОЦНОМУ свою футболку і м’яч з автографом, у свою чергу керівник області нагородив футболіста почесною грамотою.

Урочистий прийом Кубка відбувся також у приміщенні Кіровоградської міської ради. Міський голова Володимир ПУЗАКОВ побажав А.П’ЯТОВУ як представнику донецької команди здобути перемогу над найсильнішою командою Європи, іспанською «Барселоною», і привезти до Кіровограда Супер Кубок УЄФА.

Футболіста нагородили найвищою золотою відзнакою Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» І ступеня. Також з нагоди появи в Кіровограді футбольного трофею місцеві кондитери виготовили шоколадний Кубок УЄФА і вручили його А.П’ЯТОВУ.

Для виготовлення торту знадобилось 14 годин. На приготування солодкого шедевра кондитери витратили 10 кг шоколаду, 3 кг суфле, 2 кг згущеного молока та вафлі. Вага виробу склала 15 кг, а висота сягнула більше півметра.

Побачити Кубок УЄФА кіровоградці зможуть сьогодні з 13.00 до 15.00 на центральній площі міста.

Крім того, знаменитий трофей провезуть у кінному екіпажі з ескортом святково вбраних вершників головними вулицями обласного центру.

Вихованець кіровоградського футболу А.П’ЯТОВ погодився організувати презентацію Кубка на особисте запрошення мера міста.

Довідка УНІАН. А.П’ЯТОВ народився 28 червня 1984 року в Кіровограді. Грає у ФК «Шахтар» з грудня 2006 року. Чемпіон України 2008 року. Володар Кубка України 2008 року. Володар Кубка УЄФА 2008-2009 рр.