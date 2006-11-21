Закінчився перший тайм матчу Стяуа - Динамо

Закінчився перший тайм у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Стяуа" (Бухарест, Румунія). Кияни виграють 1:0.

Склади команд: Стяуа: 12 Черня, 3 Д.Гоян, 7 Опріце, 8 Овідіу Петру, 10 Діке, 16 Николіце, 18 Марін, 21 Теро, 22 Парасків, 24 Гіоня, 27 Станчу. Динамо: 1 Шовковський, 4 Родолфо, 8 Белькевич, 9 Клебер, 10 Чернат, 16 Шацьких, 20 Гусєв, 30 Ель-Каддурі, 37 Юссуф, 44 – Родріго, 81 – Маркович.

Обидві команди замикають таблицю своєї групи, проте зацікавлені боротися за 3-е місце. Мабуть, тому матч почався «без центру поля». М`яч швидко проходив поле від штрафної до штрафної, і вже в перші 15 хвилин біля кожних воріт виникли по 3-4 небезпечних ситуації.

На 3-й хвилині здалека неточно пробив Станчу. На 4-й на виході зіграв Шовковський. На 6-й і 7-й хвилинах два простріли біля воріт "Динамо" принесли неприємні загострення. Зате наступні дві хвилини повторили загрози вже біля румунських воріт: прохід Шацьких і м`який простріл на Белькевича, а після кутового неточно замкнув передачу Юссуф.

На 8-й хвилині Опріце вивів на ударну позицію Теро, але той промахнувся з 11 метрів.

Трохи пізніше Родріго закинув м`яча за захисників на вихід Чернату. Ще за пару хвилин сам Родріго сильно пробиває штрафний у стінку, а Каддурі йде на добивання... Ще за три – по воротах не влучає Гусев.

20-і хвилини відкрилися двома кутовими біля воріт «Динамо».

Складається рівна гра з невеликою перевагою Динамо (рахунок за ударами 9:4, за володінням 54%).

І на 29-ій хвилині перевага втілилася в гол. Флорін Чернат подав дальній діагональний штрафний у боротьбу на лінію воротарської. Куди й рвонули по 5-8 гравців від кожної команди. Та так заважали один одному, що ніхто м`яча і не торкнувся. І м`яч м`яко влетів в дальній нижній кут. 0:1.

На 39-й хвилині Стяуа цілком могла відігратися. Ніиколіце чудово вивели сам-на-сам поперечним пасом. Але Шовковський кинувся назустріч. А за хвилину «стовідсотковий» момент вже біля румунських воріт виявився не стовідсотковим: Гусєв не замкнув простріл уздовж лицьової лінії.

Наприкінці тайму Стяуа тисне, динамівцям нелегко в обороні.

1:0. Перерва.

Статистика першої половини (Стяуа - Динамо): удари по воротах – 6:11, фоли – 10:6, офсайди – 1:0, кутові – 4:1, володіння м`ячем – 49:51.

Одночасно з матчем Стяуа - Динамо проходять ігри Реал - Ліон (1:2), Селтік - Манчестер Юнайтед (0:0), Бенфіка – Копенгаген (3:0), Лілль - Андерлехт (1:1), АЕК - Мілан (1:0), Арсенал - Гамбург (0:1). Матч ЦСКА – Порту закінчився раніше з рахунком 0:2.