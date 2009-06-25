Срна каже, що він з «Шахтаря» ні ногою

Капітан футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Даріо СРНА спростовує чутки про свій відхід з команди.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Шахтаря», Д.СРНА заявив, що особисто він «жодних документів, жодних офіційних пропозицій ні від жодного з клубів не одержував».

«У мене ще три роки контракту з «Шахтарем». Я гравець і капітан донецького клубу. І з радістю виконаю всі свої зобов`язання перед командою до кінця», - сказав капітан.

Д.СРНА відзначив, що «є єдина людина, яка може вплинути на цей процес». «Це президент «Шахтаря» Рінат АХМЕТОВ. Я повністю йому довіряю. Якщо він вирішить, що клубу буде цікаво передати мене до іншої команди, зрозуміло, я прийму цей варіант», - запевнив Д.СРНА.

Він додав, що «дуже багато віддав команді, і вона мені дала багато, щоб так просто взяв і розлучився з нею».

«Щоранку я прокидаюся з думкою, що я капітан «Шахтаря», володар Кубка УЄФА. Я почуваюся щасливим», - сказав Д.СРНА.