Менеджер Кличків спростував інформацію про бій з Валуєвим

Менеджер братів Кличків Бернд Бенте спростував інформацію про те, що чемпіон світу з боксу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) Віталій Кличко домовився про бій з чемпіоном світу за версією WBA (Всесвітня боксерська асоціація) росіянином Миколою Валуєвим. Про це повідомляє інтернет-видання Fightnews. За словами Бенте, його клієнта поєдинок з Валуєвим не цікавить.

Бенте підкреслив, що битися з Валуєвим не планує жоден з братів Кличків. За словами Бенте, Клички хочуть проводити поєдинки з боксерами, здатними привернути інтерес ЗМІ і вболівальників, - наприклад, з американцем Крісом Арреолою або англійцем Девідом Хеєм.

Менеджер українських боксерів відзначив, що у Валуєва був шанс зустрітися на рингу з Володимиром Кличком 20 червня 2009 року, але він відмовився, і Кличко-молодший домовився про бій з Русланом Чагаєвим.

За словами Бенте, поєдинок одного з братів Кличків з Валуєвим можливий на початку 2010 року і відбудеться тільки в тому випадку, якщо росіянин захистить свій титул в поєдинку з американцем Джоном Руїсом. Менеджер братів Кличків також відзначив, що титул чемпіона світу WBA для його клієнтів не становить особливого інтересу, тому що Володимир Кличко вже нокаутував "тимчасово недіючого чемпіона" WBA Чагаєва, який переміг Валуєва в 2007 році.

"Зауерланд (промоутер Валуєва) веде переговори через пресу і, як завжди, тільки з самим собою", - заявив Бенте в інтерв`ю німецькому телеканалу RTL, повідомляє інтернет-видання Boxinscene. Сам Зауерланд в інтерв`ю тому ж телеканалу сказав, що найближчим часом він продовжить переговори з Віталієм Кличком про бій з Валуєвим.

Про те, що Валуєв і Кличко-старший попередньо домовилися провести бій восени 2009 року, 24 червня написала газета "Советский спорт". Обидва боксери підтвердили цю інформацію, але відзначили, що остаточної домовленості про поєдинок ще не досягнуто, а під час переговорів можуть виникнути різні складнощі. Кличко пов`язав можливі труднощі переговорного процесу з тим, що, за словами українця, за Валуєва все вирішують промоутери.

Лента.ру