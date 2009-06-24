Ребров повертається до Києва

11-кратний чемпіон трьох країн (Україна, Туреччина, Росія) Сергій Ребров продовжить кар`єру в київському "Арсеналі", пише газета "Сегодня ".

Легендарний футболіст, який у складі "Рубіна" став чемпіоном Росії, восени міг би зустрітися з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів. Але останнім часом він перестав потрапляти в основу казанців, і головне, як розповів сам Ребров, його замучила туга за дружиною і сином, які залишалися в Києві. 35-річний гравець говорив, що був би радий продовжити кар`єру в столиці. Його бажання збулося. Сергій розриває контракт з "Рубіном", який був розрахований ще на півроку, і вже цього літа возз`єднається з сім`єю, виступаючи у футболці "Арсеналу".

"Я розмовляв з Ребровим. Він перейде в "Арсенал", — сказав учора тренер "канонірів" Олександр Заваров — Розраховую на Сергія, його авторитет. Хай грає, забиває. Ну і що, що йому 35?! Він грав у провідній команді Росії. А вік... Я, наприклад, до 37 грав".

"Арсенал" хотів переманити Реброва ще в кінці 2007-го, коли він виступав у "Динамо". Але тоді це не вдалося. Свій перший офіційний матч за "канонірів" Сергій проведе 19 липня в Одесі проти "Чорноморця", а знову побачити його на полі в столиці (або Київській області) можна буде 26 числа, коли "Арсенал" прийме "Кривбас". Де прийме, ще невідомо. Як домашня арена "каноніри" заявили стадіон ім. Банникова на Печерську і бориспільський "Колос". А 23 серпня в 6-му турі чемпіонату України Сергій матиме шанс забити у ворота "Динамо".