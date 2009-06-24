Кличко прийняв виклик Валуєва

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій КЛИЧКО і володар чемпіонського поясу WBA Микола ВАЛУЄВ попередньо домовилися про проведення бою.

Як передає РІА «Новости»,КЛИЧКО-старший в інтерв`ю виданню "Советский Спорт" заявив, що боксери в телефонній розмові дійшли принципової згоди зустрітися один із одним на рингу. "Я був дуже приємно здивований, коли Микола подзвонив і сказав, що дуже хоче зустрітися зі мною на рингу. Я його виклик прийняв", - повідомив український боксер, підкресливши при цьому, що ця домовленість попередня й питання про проведення бою ще не вирішено остаточно.

Віталій КЛИЧКО пояснив, що якщо він сам і його брат Володимир, діючий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF і WBO, мають змогу прийняти рішення про те, з ким битися, оскільки одночасно є власними промоутерами, то у випадку з М.ВАЛУЄВИМ це не так. "А за Миколу вирішують його промоутери - Вілфрід ЗАУЕРЛАНД і горезвісний Дон КІНГ. Хто знає, чи хочуть вони нашого поєдинку? Тому не сумніваюся: переговори про наш із ВАЛУЄВИМ поєдинок будуть дуже нелегкими", - сказав В.КЛИЧКО.

Йому важко було відповісти на запитання про терміни проведення можливого бою з М.ВАЛУЄВИМ, назвавши при цьому три країни, в яких, на його думку, було б доцільно провести цей бій.