Рекордсмен збірної Італії йде з футболу

Колишній капітан збірної Італії з футболу Паоло Мальдіні, який володіє рекордом за кількістю матчів у складі національної команди (126), оголосив, що завершить спортивну кар`єру після закінчення сезону-2006/07. Захисник, що з 1985 року виступає за "Мілан", зізнався, що втомився боротися зі старою травмою коліна.

"Зараз мені дуже важко, - зізнався Мальдіні в інтерв`ю італійському виданню La Repubblica. - На даний момент я вважаю, що в червні завершу кар`єру". Зазначимо, що діючий контракт захисника з "Міланом" розрахований якраз до закінчення сезону.

Мальдіні є одним з небагатьох гравців у сучасному футболі, які впродовж усієї кар`єри виступають за один клуб. Разом з "Міланом" захисник сім разів ставав чемпіоном Італії, здобув чотири Кубки країни, а також чотири Кубки європейських чемпіонів.

Рекордсмен збірної Італії за кількостю зіграних матчів, Мальдіні оголосив про вихід зі збірної у 2002 році після того, як італійці сенсаційно поступилися збірній Кореї в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Лента.ру