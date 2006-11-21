Суркіс радить Колесникову змістити Луценка і очолити МВС

"Колесников добре б виглядав у прокуратурі або міліції. Це моя думка. А ще краще йому постаратися змістити Луценка і стати Міністром внутрішніх справ", - заявив журналістам президент ФК "Динамо"(Київ) Ігор Суркіс у Бухаресті, куди він прибув на матч "Стяуа"-"Динамо" в рамках групового турніру Ліги чемпіонів УЕФА. Так І. Суркіс відповів на запитання, як він ставиться до звинувачень, що прозвучали з вуст народного депутата Бориса Колесникова, повідомляє офіційний сайт "Динамо"(Київ).

"Хочу зазначити, що після усім відомих подій більш ніж десятирічної давнини УЕФА зняло з мене всі звинувачення. Після цього мене обрали в раду, що складається з 11 президентів клубів. До неї, серед інших, входили лідери "Ліверпуля", "Глазго Рейнджерс", "Мілана", а очолював його Карл-Хайнц Румменіге, - сказав І. Суркіс. - За рекомендацією вищих посадовців УЕФА я представляв у цій раді всі клуби Східної Європи. Тут ми виробили нову модель Кубка УЕФА, за якою зараз і проводиться турнір. Виконавши свою місію, раду розпустили, і до неї були прийняті нові члени. УЕФА мене знову рекомендувала, але в той період я став президентом "Динамо", а на наради потрібно було приїжджати часто, інколи двічі на місяць".

"Ставлю запитання панові Колесникову, який говорить про напис на лобі "корупція". "Яким чином УЕФА мене знову рекомендувала в раду президентів?" Мені здається, що Колесников неправильно вибрав собі роботу. Верховна Рада є законодавчим органом, в якому приймаються рішення, направлені на поліпшення життя наших людей. А Колесников добре б виглядав у прокуратурі або міліції. Це моя думка. А ще краще йому постаратися змістити Луценка і стати Міністром внутрішніх справ", - вважає І. Суркіс.

Він також заявив, що в матчі "Шахтер"-"Рома" вболіватиме однозначно за "Шахтар".

Остров