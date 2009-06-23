Ющенко проводить зустріч щодо історичного контракту з Індією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з учасниками проекту ремонту та модернізації літаків Ан-32 для Індії.

Про це УНІАН повідомили упрес-службі глави держави.

Контракт, підписаний в ході щорічного авіасалону в Ле Бурже 15 червня 2009 р., передбачає ремонт та модернізацію протягом 5 років 4 місяців 105 літаків Ан-32 для ВПС Індії. Вартість контракту - 397,7 млн. доларів. Головним виконавцем контракту з українського боку визначено дочірнє підприємство ДК «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт». Співвиконавцями контракту є АНТК ім. О.Антонова, ДП «410-й завод цивільної авіації», КиАЗ «Авіант», ВАТ «Мотор Січ».

Контракт є найбільшим за всю історію двосторонніх українсько-індійських відносин.

Реалізація цього проекту дозволить в середньостроковій перспективі забезпечити робочі місця на українських авіаремонтних підприємствах.

За даними прес-служби, позиція Президента України полягає у тому, що завдяки злагодженій роботі всього державного апарату - від доручень глави держави і рішень РНБО до профільних спеціалістів - Україна одержує значний фінансовий ресурс, забезпечуються робочі місця, завантажуються потужності підприємств. Нарешті - демонструється колосальний економічний потенціал нашої держави, додали в прес-службі.

Після завершення зустрічі, орієнтовно о 10.00, в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія БОНДАРЧУКА та генерального конструктора АНТК ім. Антонова Дмитра КІВИ.