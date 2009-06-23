Повернення Шеви у «Динамо» відкладається

Андрій Шевченко лишається у лондонському "Челсі" ще на один рік, поки у нього діятиме контракт із лондонцями. Повернення у київське "Динамо" також відкладається мінімум на рік.

"На сьогодні Андрій - гравець "Челсі" і буде проходити підготовку до сезону з цим клубом", - так прокоментував переговори між "Динамо" і "Челсі" головний тренер киян Валерій Газзаєв.

Він також повідомив, що чемпіони України не вели і не вестимуть переговорів щодо футболіста московського ЦСКА Олексія Березуцького. "Це питання не розглядалося і не розглядається. Хоча до Олексія ставлюся з великою повагою".

Окрім того, Газзаєв підтвердив, що грузинський захисник "Динамо" Малхаз Асатіані повертається у московський "Локомотив".

За словами осетинського фахівця, тривають переговори із двома новачками. "Ідуть переговори. Два нових гравця з`являться обов`язково. Передусім плануємо зміцнити оборону. Два основних центральних захисника повернуться в дію ще нескоро: Діакате в кращому випадку у вересні, Михалик - взагалі в листопаді-грудні. Пошкодження також у Сабліча і Несмачного. У той же час Бангура, Юссуф і Каддурі за планом повинні приступити до роботи в загальній групі з 1 липня", - наводить слова тренера газета "Спорт-Экспресс в Украине".

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