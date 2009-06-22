Фельдман побачив, що Тимошенко стає головною футболісткою країни

Народний депутат, уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що за результатами сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України, на якому обговорювалися питання підготовки до Євро-2012, було прийняте рішення про виділення близько 1 млрд. грн. на фінансування проектів у Харкові.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, який був присутній на засіданні уряду.

Зокрема, за його словами, у рамках підготовки Харкова до Євро-2012 Кабмін має намір найближчим часом виділити понад 200 млн. грн. на завершення будівництва стадіону «Металіст», близько 711 млн. - на реконструкцію злітно-посадочної смуги Харківського аеропорту, а також близько 40-70 млн. грн. - на будівництво доріг та інфраструктуру.

«Це дуже правильно і своєчасно, що (прем`єр-міністр) Юлія ТИМОШЕНКО бере в свої руки цей процес, що розповзається. Інакше все може потонути в скандалах, тяганині, корупції та безвідповідальності. Хочеш, щоб Євро-2012 пройшло в Україні, – треба ставати «головною футболісткою» країни», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО акцентувала увагу чиновників Кабміну на необхідності використання вітчизняної робочої сили, українських компаній, а також матеріалів вітчизняного виробництва при реалізації капітальних проектів Євро-2012 за кошти державного бюджету.