На перемозі ”Динамо” у матчі зі ”Стяуа” можна шалено розбагатіти

Щоб зберегти шанси зайняти третє місце в групі, яке дає право грати в кубку УЕФА, «Динамо» потрібно сьогодні вигравати у «Стяуа». Нічия ці шанси вбиває: навіть у разі рівності очків після останнього туру у «Стяуа» буде перевага за особистими зустрічами (румуни виграли в Києві 4:1). Якщо «Динамо» обіграє «Стяуа», то матиме значення, з яким рахунком здобута ця перемога і результат матчів останнього туру.

Букмекери в «Динамо» не вірять. На перемогу румунів William Hill приймає ставки 20 до 1, А на реванш з рахунком 4:1 – 100 до 1. Найімовірнішим результатом букмекери вважають 1:0 і 2:0 на користь «Стяуа» - 6 до 1. Забивати, на їх думку, будуть Діке (6 до 1) і Опріце (7 до 1). Серед динамівців, які можуть забити, першим ставлять на Рінкона – 8,5 до 1.

Газета "Сегодня"