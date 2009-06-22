Ющенко домовився з Кличком про зустріч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО телефоном привітав Володимира КЛИЧКА з перемогою у двобої з Русланом ЧАГАЄВИМ і побажав йому великого здоров`я для наступних звершень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Прийміть найщиріші вітання з черговою перемогою, яку Ви здобули у напруженій безкомпромісній боротьбі. Дякую Вам за те, що прославляєте нашу країну, демонструєте непереможність українського духу. Вами пишається уся Україна».

В.ЮЩЕНКО домовився з В.КЛИЧКОМ про зустріч після повернення українського чемпіона до Києва.