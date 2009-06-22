Фанати провели Тимощука до Німеччини

Вчора в петербурзькому аеропорту "Пулково-2" пройшли проводи колишнього капітана "Зеніта" Анатолія Тимощука, який відлетів до Німеччини.

Акція, організована фанатами пітерського клубу за дві години до вильоту півзахисника до Мюнхена, виявилася гідною досягнень футболіста в місті на Неві. Група уболівальників, які зібралися провести зенітівського капітана, прибула до "Пулково-2" за три години до заходу. "Ми - прості вболівальники з віража стадіону "Петровський", - розповів кореспондентові "СЭ" організатор акції Олександр Мєстний. - Ми не входимо в жодні угрупування, і сьогоднішній захід проходить не під егідою якого-небудь фан-руху. Це - від душі. Ми хочемо подякувати Толі за все, що він зробив. В акції задіяно близько шістдесяти осіб, але ми не затримаємо Тимощука. Розуміємо, що у нього рейс, і не будемо мучити його питаннями. Просто скажемо спасибі за все, що він зробив".

Так і вийшло. Зустріч вийшла короткочасною, але дуже теплою. Тридцять осіб утворили живий коридор вздовж дороги до аеропорту з фаєрами в руках, а інша група ненадовго перекрила рух, розтягнувши через проїжджу частину банер: "Спасибі за все, капітане". Тимощук у боргу не залишився. Вийшовши з автомобіля, він тепло попрощався з фанатами, завершивши розмову фразою: "Таких уболівальників, як в Пітері, немає більше ніде. Я запам`ятаю час, проведений тут, назавжди. Якщо чесно, навіть відїжджати не хочеться".

Спорт-Экспресс